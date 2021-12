Em novembro, PM já havia feito operação em comunidades dominadas pela milícia, em Santa Cruz - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/12/2021 07:34 | Atualizado 17/12/2021 10:23

Rio - O bairro de Santa Cruz recebe na manhã desta sexta-feira (17) uma megaoperação da Polícia Militar. Três ações distintas, comandadas por batalhões diferentes, acontecem em áreas dominadas pela milícia. O Batalhão de Choque (BPChq) atua no Antares; o Bope está na comunidade do Rola; e o 27º BPM (Santa Cruz) está nas localidades de Jesuítas e Manguariba.

Há ainda outras operações acontecendo em pontos diferentes da Região Metropolitana: no Chapadão (Zona Norte do Rio); no Complexo da Reta Velha, no bairro Esperança, em Itaboraí; na Rua Rita Batista e no Canto do Rio, em Seropédica e nas comunidades do Grão Pará, Km 32 e Conjunto da Marinha, em Nova Iguaçu.

Policiais do #BOPE, do #BPCHq e do #27BPM estão realizando uma operação em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (17). Fique atento (a)!



Nossos militares estão atuando nas comunidades do Rola, dos Jesuítas e da Manguariba.#COE #PMERJ#OperaçõesEspeciais pic.twitter.com/uRu8GZNo6Q — @pmerj (@PMERJ) December 17, 2021

Até o momento, não há registro de tiroteios, prisões ou apreensões em nenhuma das operações. Em Santa Cruz, as ações foram direcionadas para comunidades dominadas pela milícia. Até junho, Wellington da Silva Braga, o Ecko, miliciano mais procurado do Rio, era quem dominava o bairro. Mas desde sua morte, essas áreas passaram a ser disputadas por grupos rivais: o irmão de Ecko, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, ficou com a maior parte delas. Outras regiões foram invadidas por Danilo Dias Lima, o Tandera , desafeto de Ecko.

A disputa entre os dois maiores grupos de milicianos do Rio também se estende a outros municípios. Na quarta-feira (15), milicianos entraram em confronto no centro de Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo denúncias de moradores, criminosos comandados por Zinho invadiram pontos de comércio da cidade que até então eram controlados por Tandera.