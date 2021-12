PM remove barricas no Complexo da Reta Velha e no Chapadão - Divulgação/PMERJ

Publicado 17/12/2021 13:19 | Atualizado 17/12/2021 16:37

Rio - A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão nesta sexta-feira (17), durante uma operação no Complexo da Reta Velha, no bairro Esperança, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A ação do 35º BPM (Itaboraí) e de batalhões do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) retira barricadas das vias da comunidade e verifica denúncias. As equipes também apreenderam, até o momento, material usado para endolação de drogas e três veículos roubados foram recuperados.

Em Seropédica, na Baixada Fluminense, o 24º BPM (Queimados) a PM informou que em razão de intenso patrulhamento de equipes policiais no município, grupos de criminosos ligados a milícia concentraram-se na cidade vizinha (Itaguaí), no bairro Coroa Grande. Com a chegada dos policiais militares, três integrantes da quadrilha foram presos no momento em efetuavam extorsão a comerciantes. Foi arrecadada a quantia de R$252,00 em posse dos acusados que confessaram a prática de cobrança ilegal. Ocorrência encaminhada à 50DP. Há ainda outras operações acontecendo em pontos diferentes da Região Metropolitana.

Na Zona Norte do Rio, o 41º BPM (Irajá) retira barricadas no Complexo do Chapadão. Até o momento, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam um traficante com 525 trouxas de maconha, 625 pinos de cocaína, 194 pedras de crack e um rádio transmissor. A ocorrência está em andamento. Policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) também apreenderam farta quantidade de drogas na região. O material foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna).

