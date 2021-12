Xarás, Christian Flores,15, e Cristian Ramos, 17, estão desaparecidos - Arquivo Pessoal

"Já são oito dias de angústia. Oito dias que não durmo e nem como direito. Está difícil demais", o desabafo é da comerciária Ana Paula dos Santos Ramos, de 32 anos, mãe de Cristian Silva Ramos, 17 anos, que sumiu junto com o amigo, Christian de Oliveira Flores, de 15 anos. Os dois são moradores de Japeri e desapareceram na última terça-feira (14), após saírem de motocicleta para fazer uma entrega de lanches, em Queimados, na Baixada Fluminense. O setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a investigação do desaparecimento dos jovens.

De acordo com Ana Paula, o filho trabalha como ajudante de mecânico e nunca ficou fora de casa sem avisar. Emocionada, a comerciária disse ter feito buscas em diversos lugares, entre eles, hospitais da região e dois institutos de medicina legais (IMLs).

“O Cristian é trabalhador e tem muitos amigos. É de poucas palavras. Nunca esteve envolvido com nada errado. Estava feliz com a namorada e sempre gostava de estar com a família. É angustiante ficar sem notícias. Já fizemos buscas em hospitais, unidades de pronto atendimento e dois necrotérios. Tenho esperança de encontrar meu filho vivo. Vamos continuar procurando pelos meninos”, disse a comerciária, que tem outras 3 filhas menores e registrou o desaparecimento na 55ª DP (Queimados).

Cristian Silva Ramos e Christian Flores se conheceram quando trabalharam em um lava-jato, em Japeri. De acordo com testemunhas, Cristian Ramos estaria pilotando a motocicleta e na garupa estaria Christian Flores, que carregava uma mochila de lanches. A motocicleta também desapareceu.

A Polícia Civil informou que testemunhas e familiares serão ouvidos no setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). E afirmou ainda que diligências estão em andamento para localizar as vítimas e esclarecer o caso. Um cartaz com a fotos dos dois jovens está no Portal dos Desaparecidos.

Apoio às famílias

O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e tem apoio da Fundação para Infância e Adolescência (FIA-RJ), através do programa SOS Crianca Desaparecida, com atendimento social e psicológico aos familiares.

A Superintendência Estadual de Prevenção e Enfrentamento de Pessoas Desaparecidas e Acesso à Documentação Básica afirmou que está à disposição dos familiares e em contato com a FIA. E disponibilizou também todo o serviço oferecido pelo Núcleo de Atendimento aos Familiares de Desaparecidos e Documentação (NAFADD) de Japeri.



Informações sobre o paradeiros dos adolescentes podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), ao Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337 ou 98596-5296) ou à DHBF, pelo telefone (21) 98596-7442 (whatsapp). Ressalta-se a importância da colaboração com informações e denúncias, garantindo o total anonimato e sigilo das informações.