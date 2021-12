Confirmação ou descarte das suspeitas será dado nas próximas semanas pela Secretaria de Estado de Saúde - Reprodução

Publicado 26/12/2021 11:45 | Atualizado 26/12/2021 11:48

Rio - O município do Rio de Janeiro tem 28 casos suspeitos da variante Ômicron. A informação foi confirmada, neste domingo, 26, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) que, por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, investiga 43 casos em oito municípios do estado. Os resultados devem ser divulgados nas próximas semanas.

As suspeitas chegaram até a SES na sexta-feira, 24, por meio da Rede Dasa RJ, grupo hospitalar que reúne diversos laboratórios e centros médicos. Além do Rio, os outros municípios com casos suspeitos são Angra dos Reis (4), Cabo Frio (1), Macaé (2), Nilópolis (1), Niterói (2), São Gonçalo (1), Saquarema (1) e Volta Redonda (3).

Os pacientes fizeram a primeira testagem entres os dias 1 e 20 de dezembro. O exame realizado foi o RT-PCR, aquele que utiliza um cotonete para coletar secreções das vias respiratórias. A análise do material genético coletado apontou evidências da variante ômicron, mas como o exame foi uma triagem, ou seja, feito para dar um diagnóstico imediato, a SES manteve os pacientes em observação e pediu para que eles fizessem uma nova testagem, mais aprofundada, que também será sequenciada pela Rede Dasa.

Para aqueles pacientes em que ainda não for possível realizar o novo PCR - as exigências para este exame varia entre laboratórios - equipes das vigilâncias municipais vão coletar o exame para encaminhar ao Laboratório Central de Saúde Publica Noel Nutels (Lacen RJ). A partir disso, os casos positivos seguirão para sequenciamento no laboratório da Fiocruz