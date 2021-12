Aviso compartilhado na internet ameaça motociclistas por escape 'barulhento' - Reprodução do Twitter

Publicado 29/12/2021 16:04 | Atualizado 29/12/2021 16:22

Rio - Três postagens supostamente compartilhadas a mando de traficantes nas redes sociais, nesta terça-feira, ameaçam motociclistas de comunidades do Rio e de Itaboraí que usam escapamento adulterado. Segundo a publicação, os moradores do Complexo do Alemão, na Penha, Zona Norte do Rio, de Preventória, em Niterói, e do Complexo da Reta, em Itaboraí, na Região Metropolitana, que forem pegos usando a moto com o "escape barulhento" serão obrigados a passar por "espécie" de tortura e poderão até perder a moto.



"Atenção Complexo do Alemão! Está proibida moto com escapamento barulhento na favela. Quem for pego vai ficar com o ouvido no escapamento acelerado 3 minutos e vai perder a moto. O aviso foi dado", diz a publicação compartilhada por um perfil no Twitter.

Uma postagem com o mesmo texto circula em redes sociais com o alerta para os motociclistas do Complexo da Reta, que fica em Itaboraí, e da comunidade do Preventório, em Niterói.

Além da imagem com a ameaça, um vídeo também compartilhado nas redes sociais reforça o alerta por parte de um homem, identificado apenas como Macaco Russo.

"Vai peitar, vai peitar? Ó, última forma. Ifood, mototáxi, motoqueiro, que tá com seu cano de descarga sem o silenciador. Uuuuuu, Fazendo barulho, incomodando as famílias. Família é intocável. Você está na selva do Macaco Russo. Última forma. Ninguém está oprimido a nada, mas segue a instituição. Essa é a tropa do Macaco Russo", diz o homem no vídeo.

A Polícia Militar foi questionada sobre os avisos compartilhados nas redes sociais, mas até o momento não emitiu nenhum posicionamento.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o artigo 132, paragrafo 11, define a prática da modificação ou não uso da descarga e silenciador como infração gravíssima, passível de multa e apreensão do veículo.