Vista do Cristo Redentor dos fogos de Artifícios nesta chegada de 2022, Foto: Fabio Costa/Agencia O Dia - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 01/01/2022 00:33

Rio - Depois de muito suspense, a tradicional queima de fogos da Praia de Copacabana foi realizada nos primeiros minutos deste sábado, dia 1 de janeiro de 2022. O principal ponto da cidade na virada do ano teve 16 minutos de queima de fogos e contou com trilha sonora.

Mais cedo, durante visita à estrutura do Réveillon na Praia de Copacabana, o prefeito Eduardo Paes fez questão de lembrar que o planejamento da Prefeitura para o Réveillon seguiu as recomendações do Comitê Científico do município, buscando evitar a necessidade de grandes deslocamentos por parte da população.

Dez balsas com 14 toneladas de fogos garantiram o show pirotécnico em Copacabana. O Rio contou ainda com três balsas na Praia do Flamengo. Também contaram com queima de fogos os bairros Barra da Tijuca, Recreio, Sepetiba, Piscinão de Ramos, Penha, Ilha do Governador, Madureira e Bangu.

Quem tentou circular pela região enfrentou diversas restrições: às 19h houve bloqueio de veículos automotores (exceto automóveis de uso pessoal ou táxis com passageiros com comprovante de trabalho, residência ou hospedagem); às 20h o bloqueio foi para o transporte público (ônibus e metrô); e às 22h o bloqueio passou a ser total.