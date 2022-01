Navio MSC Preziosa chega ao Rio com cerca de 20 casos confirmados de covid-19, neste Domingo (02). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Navio MSC Preziosa chega ao Rio com cerca de 20 casos confirmados de covid-19, neste Domingo (02).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 02/01/2022 17:55

Rio - Passageiros que aguardam o embarque em um navio da MSC no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, na tarde deste domingo (2), reclamam da falta de atendimento da empresa e falta de comunicação sobre os casos confirmados de covid-19 dentro do navio. No início desta tarde, hóspedes do navio Preziosa desembarcaram após a confirmação de 28 casos de covid-19 . Segundo relatos no local, o atendimento teria comprometido e atrasado o trabalho de funcionários no local.

De acordo com Gabriela Guerreiro, de 34 anos, a MSC remarcou o destino sem nenhum aviso prévio. "Estamos indo para Ilhéus, mas eu comprei para Buenos Aires. Eles remarcaram sem avisar a gente. Estou há seis horas na fila, sem informação nenhuma. Toda vez que a gente pede informação para algum funcionário, eles falam que não tem nada a declarar".

"Não falam o motivo da fila, nem se vai ter embarque, nem nada, nenhuma informação. Na fila, sem banheiro, o que está salvando são esses carrinhos de comida, mas sem estrutura nenhuma. O atendimento da MSC está horroroso, péssimo", apontou a empresária.



Alexandre Santos da Silva, 48 anos, disse que ficou sabendo ao ser abordado pela reportagem de O DIA. "Eles não falaram nada com a gente, mas se tá tudo controlado lá dentro, não vejo problema. Estamos vacinados também", afirmou.

Apesar não terem sido informados, alguns passageiros parecem não se importar. A mineira Lara Paes, de 21 anos, está viajando com dois amigos e disse que eles estão esperando esse cruzeiro há dois anos. "Espero que não cancelem, porque não nos avisaram nada e já estamos nessa expectativa há muito tempo".

De acordo com Natã Silva, de 21 anos, o transatlântico tinha como destino inicial Punta Del Leste, no Uruguai, mas cancelaram e transferiram para o Nordeste. "Agora ele vai seguir por Ilhéus, Salvador e Maceió por sete dias. Não nos avisaram nada, mas eles exigem teste de covid para entrar e nós fizemos ontem e também estamos vacinados".

Entenda o caso

Na manhã deste domingo (2), o navio MSC Preziosa atracou na Zona Portuária do Rio com cerca de 20 casos confirmados de covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os infectados e quem teve contato com eles estão em isolamento a bordo. A empresa responsável pela embarcação, que veio de Búzios, na Região dos Lagos, informou que todos os casos são assintomáticos ou com sintomas leves.

A MSC identificou os casos na rotina de monitoramento de saúde, que inclui testagens frequentes e diárias de 10% dos hóspedes e tripulantes. O grupo foi isolado em uma seção dedicada e separada do navio, em cabines com varanda, seguindo as medidas previstas para este tipo de situação.