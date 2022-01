Polícia prende suspeito de tentar matar policiais durante operação no Caramujo - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/01/2022 22:52

Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam, na tarde desta segunda-feira (3), um homem suspeito de atirar contra policiais militares durante uma operação na Comunidade do Caramujo, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, em 2019. Identificado como Brenno Corrêa da Silva, de 19 anos, o criminoso foi localizado na Avenida Atlântica, na Zona Sul do Rio.



Segundo a Polícia Civil, os policiais estavam em outra ação na região quando encontraram Brenno em atitude suspeita. Na ação, ele tentou fugir do local e logo foi detido. Contra ele havia um mandado de prisão por práticas de fatos análogos aos crimes de associação para produção, tráfico e afins, homicídio simples e dano qualificado.