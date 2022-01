Postes de energia - Arquivo / Agencia O Dia

Postes de energiaArquivo / Agencia O Dia

Publicado 06/01/2022 10:32

Uma ação entre a Light e a da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) desta quarta-feira prendeu, em flagrante, o dono de um mercado em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. Técnicos distribuidora identificaram um furto de energia no estabelecimento e acionaram a polícia.



A fraude foi confirmada por perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). O estabelecimento estava conectado, de forma ilegal, diretamente à rede elétrica, fazendo com que parte do consumo não passasse pelo medidor de energia.



A Light informou que a fraude fazia com que o cliente deixasse de registrar 10.000 kWh por mês, o que equivale a cerca de R$ 10,7 mil na fatura de energia.



O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão. A empresa destacou que a prática prejudica a qualidade da prestação do fornecimento de energia para a população do entorno, além de representar um custo a mais – rateados por todos os consumidores – na fatura.