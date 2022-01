Operação Policia Militar no Morro da Serrinha, em Madureira - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 11/01/2022 09:19 | Atualizado 11/01/2022 09:46

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) realizam operação no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, nesta terça-feira. Os agentes contam com o apoio das unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (14º BPM (Bangu), 18º BPM (Jacarepaguá), 27º BPM (Santa Cruz), 31º BPM (Recreio), e 40º BPM (Campo Grande)).

O Comando de Operações Especiais (Coe) também está presente com o apoio de aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM) e de cachorros do Batalhão de Ações com Cães (BAC). De acordo com a PM, até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões. O objetivo é remover as barricadas e prender criminosos.