Blindado da PM na Vila Aliança, em Bangu - REPRODUÇÃO TWITTER

Blindado da PM na Vila Aliança, em BanguREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 13/01/2022 06:34 | Atualizado 13/01/2022 07:47

Rio - Moradores foram acordados por tiros na manhã desta quinta-feira (13), na Vila Aliança, em Bangu. A Polícia Militar faz uma operação na comunidade desde as primeiras horas do dia, e houve um breve confronto com criminosos logo na chegada das equipes.

Segundo a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) e do Comando de Operações Especiais (COE) atuam também nas comunidades do Rebu, Sapo e Cavalo de Aço, para prender criminosos em flagrante e foragidos da Justiça, além de tentar apreender armas e retiradas barricadas.

A PM atua com a presença do blindado da corporação, o 'caveirão'. A entrada de carros em algumas ruas da Vila Aliança está impedida justamente por conta da instalação de barricadas. Uma delas foi incendiada de maneira proposital pelos criminosos, para dificultar ainda mais o avanço das equipes policiais. Carros de passeio e motocicletas precisam atravessar a barreira com chamas para sair da favela.