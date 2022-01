Conhecido como LP foi preso na operação. Ele é considerado homem de confiança do traficante Fernandinho Beira-Mar - Divulgação

Conhecido como LP foi preso na operação. Ele é considerado homem de confiança do traficante Fernandinho Beira-MarDivulgação

Publicado 13/01/2022 16:35 | Atualizado 13/01/2022 16:36

Rio- A Polícia Civil realiza, nesta tarde, a Operação Casmurro para o cumprimento de 24 mandados de prisão preventiva, três mandados de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação faz parte da investigação de crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico na comunidade do Parque das Missões e em outras comunidades que formam o complexo Beira-Mar, no município. Ainda em andamento, a operação já resulta em um suspeito preso e um homem morto durante uma troca de tiros.

Luiz Paulo Santos Oliveira, conhecido como LP, foi preso durante a ação. Ele é considerado homem de confiança de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Já Lindomar Gregório de Lucena, o Babuíno, 36 anos, foi morto durante um confronto com policiais que cumpriam mandados de prisão, busca e apreensão da operação Casmurro. Babuíno estava foragido e tinha envolvimento com o tráfico, além de ser acusado por latrocínio e assalto.

Morto na operação, Babuíno era procurado pela polícia e havia uma recompensa de RMorto na operação, Babuíno era procurado pela polícia e havia uma recompensa de RMorto na operação, Babuíno era procurado pela polícia e havia uma recompensa de RMorto na operação, Babuíno era procurado pela polícia e havia uma recompensa de R$1 mil para quem soubesse de seu paradeiro mil para quem soubesse de seu paradeiro mil para quem soubesse de seu paradeiro mil para quem soubesse de seu paradeiro Divulgação



Por sua localização privilegiada, a comunidade funciona como um grande entreposto para a Facção Comando Vermelho. O tráfico de drogas e armas no Parque das Missões vem sendo investigado e monitorado há quase dois anos pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE). Por sua localização privilegiada, a comunidade funciona como um grande entreposto para a Facção Comando Vermelho. O tráfico de drogas e armas no Parque das Missões vem sendo investigado e monitorado há quase dois anos pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

De acordo com a polícia, as drogas e armas seriam escoados pela via marítima, haja vista sua localização às margens da Baía de Guanabara. A comunidade do Parque das Missões está localizada às margens do Rio Meriti (sendo este formado pelos rios Pavuna e Acari), e estrategicamente estabelecida no entroncamento de duas das principais rodovias do Rio de Janeiro, Washington Luiz e a Via Expressa Presidente João Goulart, mais conhecida como Linha Vermelha.

Reduto de Fernandinho Beira-Mar



A região, segundo a polícia, funciona como verdadeiro reduto do traficante preso Fernandinho Beira- Mar, o qual é constantemente referenciado em postagens, homenagens, pichações e outros símbolos que carregam o acrograma “FBM” (Família Beira-Mar). O criminoso tem grande influência em toda área que margeia a Baía de Guanabara na região da Baixada Fluminense, principalmente nas comunidades Parque Duque, Vila Operária, Favela Beira-Mar (origem do seu apelido), dentre outras.



Durante as investigações, a polícia confirmou o grande armazenamento de drogas e poderio bélico da facção que faz uso, ostensivo e diuturno, de armas de grosso calibre, como modernos fuzis, granadas, pistolas, dentre outras armas. De acordo com a polícia, o armamento são utilizados para fazer oposição a organizações criminosas rivais e às forças de segurança pública, com policiais e criminosos mortos no curso das investigações.



A investigação mostrou ainda que os traficantes também atuam incessantemente na prática de roubos de cargas e de veículos, fazendo diversas vítimas nos arredores das comunidades. Os lucros adquiridos com os roubos são destinados ao patrocínio do tráfico de drogas.

Armas para ataque de facções rivais

Nos últimos dias, o setor de monitoramento eletrônica da DRE descobriu que a facção Comando Vermelho estaria utilizando a excelente localização da comunidade para armazenar armas que seriam utilizadas na guerra entre as facções criminosas na região de Cordovil, Parada de Lucas, Cidade Alta, Quitungo e Guaporé, que são dominadas pela facção rival, e às quais se tem acesso a partir da mesma rodovia que cruza o Parque das Missões.

A Polícia Civil afirmou ainda que semanalmente são realizadas festas, especialmente bailes funks clandestinos, sendo o mais conhecido deles o “baile da Polônia”, dentro do Parque das Missões. Essas festas periódicas servem ao incremento do tráfico de drogas, e dão grande retorno financeiro, especialmente com o aumento do volume de drogas comercializada.