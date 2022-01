Stephani Peixoto matou os filhos com requinte de crueldade - Divulgação

Rio - Em depoimento na 67ª DP (Guapimirim), o pai de Stephani Peixoto, de 35 anos, mulher que matou a facadas os filhos na última segunda-feira (10) , contou que o casal tinha brigas recorrentes e que já haviam se separado algumas vezes. O depoimento dele era um dos mais aguardados pelos investigadores, já que o pai teria conhecimento da rotina da família. Também em depoimento, o pai de Stephani confirmou que houve uma briga forte na sexta-feira (7) e que foi até a residência para acalmar os ânimos. No entanto, ao chegar no local, a discussão já havia sido encerrada.

A análise feita pela delegacia com os dois telefones de Stephani apontou que ela enviou um áudio para o pai na segunda-feira. Para resguardar os familiares do casal, o delegado Antonio Silvino Teixeira optou por não comentar o teor da conversa neste momento. "As pessoas estão assustadas com a repercussão do caso. Já chegam aqui nervosas, tanto pelo fato em si como por terem nome (ou parentesco) exposto", disse.

O pai das crianças disse ao delegado que ela era uma mãe excepcional e que não tem desconfianças sobre o que motivou o crime. O delegado revelou que na próxima terça-feira (18) vai dar mais detalhes sobre o avanço das investigações do caso.

Stephani é acusada de matar os dois filhos, a facadas, dentro de casa na última segunda-feira (9). Depois do crime ela tentou cometer suicídio, mas foi encontrada pelos policiais, socorrida e já recebeu alta. Além de cortar os pulsos, a mulher ligou o gás para tentar explodir a casa. Bruno Leonardo, um dos meninos assassinados pela mãe, completou 6 anos na última sexta-feira (7). Já Arthur Moisés, o segundo filho, tinha 3 anos. A mulher tem ainda um terceiro filho, de 15 anos.

No perfil, Stephani compartilhava fotos dos filhos e legendas emocionadas, além de vídeos do período em que esteve grávida. "Amo muito meus meninos.. Ser mãe realmente é padecer no paraíso... Do amor ao lá vai o chinelo voador... Meus levados.. #AmoresDaMinhaVida #MãeDeMeninos #3Meninos", disse em uma publicação. Ela tem um terceiro filho de 15 anos.