A Orientadora de trânsito de Maricá, vítima de Feminicídio era ex-esposa do autor do crime - Foto: Redes sociais

A Orientadora de trânsito de Maricá, vítima de Feminicídio era ex-esposa do autor do crimeFoto: Redes sociais

Publicado 14/01/2022 12:48 | Atualizado 14/01/2022 13:17





Segundo relatos de testemunhas o homem atirou contra ela duas vezes, durante uma discussão. Além disso também desferiu golpes de marreta contra a mulher. Depois do crime, ele fugiu em direção ao Rio, parou na ponte e se jogou. "Já estava ameaçando ela de morte há muito tempo. Quando ele estava aqui, ele veio atirando [...] eu vi ela caindo aqui", disse um vizinho à reportagem.

Rio - A orientadora de tráfego Bruna Araújo Carvalho , de 31 anos, será enterrada neste sábado, no cemitério de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, às 16h. Ela foi morta pelo ex-marido, Haroldo Amorim, com tiros e marretadas, nesta quinta-feira, em São Gonçalo. Testemunhas apontam que Bruna estava na casa onde morou com o ex-companheiro para buscar duas televisões, mas que ele foi ao local, a fez de refém, a agrediu e atirou contra ela. As informações foram divulgadas no RJTV, da TV Globo.Segundo relatos de testemunhas o homem atirou contra ela duas vezes, durante uma discussão. Além disso também desferiu golpes de marreta contra a mulher. Depois do crime, ele fugiu em direção ao Rio, parou na ponte e se jogou. "Já estava ameaçando ela de morte há muito tempo. Quando ele estava aqui, ele veio atirando [...] eu vi ela caindo aqui", disse um vizinho à reportagem.

Haroldo era motorista de van e antes de pular da ponte, ele roubou um veículo. O homem não aceitava a separação e Bruna foi morar em Maricá, com a família. No dia do crime, a Polícia Militar informou que uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para a ocorrência. Ao chegar no local, populares informaram que um homem havia matado uma mulher a golpes de marreta, feito disparos e fugido em seguida.

Os policiais isolaram a área e uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou a morte de Bruna. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi acionada para realização da perícia. A Prefeitura de Maricá emitiu uma nota lamentando o ocorrido e disse que se solidariza com a família da vítima. Veja a nota.