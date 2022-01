Motorista cadeirante foi deixado no chão pelos assaltantes - Reprodução

Motorista cadeirante foi deixado no chão pelos assaltantesReprodução

Publicado 15/01/2022 15:41 | Atualizado 15/01/2022 16:02

Rio - Um cadeirante foi retirado com violência de dentro do seu carro durante um assalto em Vista Alegre, Zona Norte do Rio, na última quarta-feira (12). A vítima dirigia na Avenida Meriti, por volta das 21h40, quando foi fechada por um outro veículo. Nas imagens, é possível ver dois assaltantes descendo do carro e rendendo o homem. Ao não conseguir sair do próprio carro, ele é empurrado na via pelos bandidos armados. Toda a ação durou menos de um minuto.

Para se levantar, o cadeirante contou com a ajuda de outras pessoas que estavam no local. Os assaltantes fugiram após o crime. Em nota, a PM informou não foi acionada para a ocorrência e que agentes do 16º BPM (Olaria) faziam patrulhamento no local em três viaturas momentos antes do ocorrido.

O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina) e os suspeitos ainda não foram encontrados.