Em apreensão no Parque das Missões, chamaram a atenção os papelotes em alusão ao traficante mexicano (detalhe)fotos: Divulgação

Publicado 17/01/2022 00:00

Na última quinta-feira, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram uma operação que enfraqueceu o tráfico no Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Além de sete presos e três mortos em confronto, drogas e armas foram apreendidas. Na cocaína apreendida, detalhe chamou a atenção dos investigadores: o papelote da droga fazia alusão a Joaquín 'El Chapo' Guzmán, famoso chefe de Sinaloa, no México. No invólucro da droga estava escrito 'Sinaloa - FBM (Família Beira Mar). "A nossa obrigação é investigar se há uma possível conexão", afirmou o delegado Marcus Amim, titular da especializada.

A atenção do investigador para a possível rota não é à toa. Documentos produzidos pela Embaixada brasileira no México apontaram que há um avanço de dois cartéis mexicanos em direção ao Brasil.

Em novembro do ano passado, carregamentos de drogas oriundos de portos do México foram apreendidos no Equador e no Chile, mostrando que a expansão para a América Latina é uma realidade.

O traficante Fernandinho Beira-Mar está detido em presídio federal. Ao ser preso, em 2001, ele era considerado o maior matuto (fornecedor de droga) para o Brasil e líder do Comando Vermelho. Sua prisão ocorreu em uma área de mata, na Colômbia, em uma região dominada, na época, por um braço armado das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Chefão condenado à prisão perpétua

O traficante de drogas mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, conhecido como "El Chapo", foi sentenciado à prisão perpétua, nos Estados Unidos, em 2019. Ele é um dos fundadores do cartel de Sinaloa, o maior do mundo.