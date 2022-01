A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca - Fernando Frazão/Agência Brasil

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da TijucaFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 18/01/2022 08:14 | Atualizado 18/01/2022 10:10

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira, acusado de matar a facadas a mulher na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, a dona de casa Ivone dos Santos Lima foi assassinada na frente dos filhos.

De acordo com a corporação, agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) estavam em patrulhamento quando foram acionados por moradores do bairro Itanhangá. No local, uma mulher foi encontrada caída e teve a morte constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os policiais prenderam o homem, que estava sendo cercado pelos vizinhos.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as investigações estão em andamento para esclarecer o crime. O marido de Ivone foi autuado por feminicídio. A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas.