Policiais militares e um pedestre ficam baleados durante intenso tiroteio na Avenida Brasil, nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 26/01/2022 13:50 | Atualizado 26/01/2022 14:23

Rio - Dois policiais militares foram baleados na Avenida Brasil, na altura do Parque União, na Maré, Zona Norte do Rio, por volta das 11h36 desta quarta-feira, após uma intensa troca de tiros com criminosos. Um pedestre, identificado como Klinsmann Bravo, de 20 anos, também ficou ferido com um tiro na perna enquanto atravessava a passarela 10 da via expressa.

O Corpo de Bombeiros do quartel de Benfica foi acionado e socorreu o jovem para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Já os policiais foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso, em Bonsucesso, na mesma região.

Em um vídeo gravado por populares, é possível ver duas viaturas da polícia paradas na pista. "Muito tiro, balearam dois policiais ali agora", disse o responsável pelo vídeo. De acordo com informações preliminares, acontecia uma perseguição policial no momento dos disparos.

Um PM foi baleado na Av. Brasil há poucos minutos na altura do Parque União e NH após uma intensa troca de tiros entre policiais e traficantes. Até o momento não sabe-se se o estado de saúde do policial é grave pic.twitter.com/phYTofcat1 — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) January 26, 2022

De acordo com a Centro de Operações Rio (COR), há bloqueios no trecho, sentido Centro. O trânsito apresenta retenção.

O caso dos PMs baleados, nesta quarta-feira, não foi o único este ano. Em 2022, a plataforma Fogo Cruzado mapeou sete agentes de segurança baleados no Grande Rio, sendo que quatro morreram. Dos sete agentes baleados, cinco eram policiais militares; dois morreram.