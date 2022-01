AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - PARCEIRO - Segundo dia de tiroteios na comunidade do morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, segundo relatos de pessoas e moradores no local, o confronto se estende por disputa de território de facções criminosas, onde deixa em pânico moradores das imediações. Foto: Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia - Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - PARCEIRO - Segundo dia de tiroteios na comunidade do morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, segundo relatos de pessoas e moradores no local, o confronto se estende por disputa de território de facções criminosas, onde deixa em pânico moradores das imediações. Foto: Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/01/2022 21:41

Rio - Um arrastão assustou moradores de Vicente de Carvalho, na Zona Norte, que passavam por via importante do bairro, no fim da tarde deste domingo. Segundo a Plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), veículos foram roubados na Avenida Pastor Martin Luther king, sentido Inhaúma, na altura da estação de metrô.

Usuários do twitter pediram atenção aos moradores que passavam pela região por volta das 16h. Mais cedo, às 15h, uma troca de tiros havia sido registrada no morro do Juramento, que fica próximo à via e a estação de Metrô de Vicente de Carvalho.