Cortejo do Afoxé Filhos de Gandhi para o presente de Iemanjá em 2 de fevereiro de 2022Fábio Costa/ Agência O DIA

Publicado 02/02/2022 14:04 | Atualizado 02/02/2022 14:15

Rio - Cerca de duzentas pessoas participaram na manhã desta quarta-feira, 2 de fevereiro, do cortejo de Presente à Iemanjá do Afoxé Filhos de Gandhi na Zona Portuária do Rio. Após um ano com uma celebração restrita a convidados, em 2022 a instituição abriu as portas para café da manhã, xirê (cantigas para os orixás), montagem do balaio e saiu para entregar as oferendas à Rainha do Mar nesta data que é tida como a mais importante, atrás apenas do Carnaval, para o afoxé.

Ogãs, ialorixás, babalorixás e devotos de religiões de matriz africana de catorze casas de todo o Estado passaram pelo Cais do Valongo em direção à Praça Mauá. Uma operação da Polícia Federal, no entanto, impediu que as traineiras partissem com as homenagens do local e o grupo precisou seguir até o cais da Praça XV para embarcar com os balaios com os presentes.

Durante a tarde, também haverá homenagens à Rainha do Mar. O Presente de Iemanjá da Barra, que foi mantido no ano passado por compromisso religioso, mas sem divulgação, sairá em cortejo às 16h do Quebra-mar da Barra em direção à Associação dos Pescadores, na Praia dos Amores, embaixo do Elevado do Joá. As homenagens começaram às 10h da manhã com uma feira de cultura afroindígena. O Xirê para Yemoja começou às 14h. Para encerrar a celebração, será oferecida uma mariscada pela comunidade de pescadores da Barra na associação.

Grandes cortejos cancelados

Dois grandes cortejos que saem na cidade do Rio no dia 2 de fevereiro optaram por cancelar a saída por conta da pandemia de covid-19 e do grande número de frequentadores. Organizador da Festa de Iemanjá do Arpoador, William Vorhees anunciou em sua rede social na segunda-feira o cancelamento da celebração que reúne milhares de pessoas. "Ano que vem, 2023, faremos a melhor festa de todos os anos. Agora, precisamos nos resguardar e respeitar a si e ao próximo. Até 2023! Salve Iemanjá!", escreveu.



O tradicional Presente de Iemanjá de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, que na última edição antes da pandemia reuniu 3.500 pessoas também será restrito à comunidade neste ano. O público poderá acompanhar o festejo que acontece sempre no segundo domingo de fevereiro no dia 13 deste mês por meio de uma transmissão no Facebook às 9h.



"Mais uma vez pensando na saúde do nosso povo de axé e simpatizantes, nosso evento será apenas via Internet. O Coletivo do Presente à Yemanja em Sepetiba irá fazer uma linda live com cânticos, danças e toques, apresentações culturais e entrega do Presente sustentável ao mar, representando todos os presentes de toda nossa comunidade religiosa", anunciou a organização do evento.