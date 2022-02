Para-brisa do veículo do policial ficou crivado de balas - Reprodução/TV Globo

Para-brisa do veículo do policial ficou crivado de balasReprodução/TV Globo

Publicado 03/02/2022 09:41 | Atualizado 03/02/2022 12:07

Rio - O produtor do grupo de pagode Clareou foi vítima de um arrastão, na madrugada desta quinta-feira (3), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele tinha acabado de sair de uma casa shows com a banda e teve seu carro roubado pelos assaltantes. As informações foram divulgadas pelo BDRJ da TV Globo. A vítima teria voltado ao estabelecimento para pedir ajuda e depois foi embora. Ainda não se sabe se o veículo foi recuperado e se ele registrou o caso.

Ao menos quatro criminosos estariam assaltando motoristas desde o fim da noite de quarta-feira (2). De acordo com a Polícia Militar, na madrugada, uma equipe do 31º BPM (Barra da Tijuca) viu um automóvel trafegando de maneira suspeita e tentou realizar uma abordagem na Avenida das Américas, próxima à Avenida Salvador Allende, mas os ocupantes fugiram do local.



As equipes montaram um cerco tático na região. Durante a fuga, o carro dos criminosos acabou colidindo e os policiais conseguiram prender dois deles. O terceiro integrante do grupo tentou roubar uma motocicleta para fugir e atirou contra os militares. Um policial que passava pelo local reagiu a tentativa de roubo do veículo e o bandido acabou sendo preso por outra equipe que apoiava a ação.

O veículo do policial foi atingido com pelo menos nove tiros e o para-brisa ficou crivado de balas. O trio foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e duas pistolas foram apreendidas com eles. De acordo com a Polícia Civil, eles foram autuados em flagrante por roubo majorado. As investigações estão em andamento para identificar outros envolvidos no crime.