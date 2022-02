Moradores protestam após moradora ser baleada em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 03/02/2022 20:34

Rio - Moradores da comunidade Parque Lafayete, em Duque de Caxias, realizaram um protesto, na tarde desta quinta-feira (3), após uma moradora ser baleada na região. Segundo relatos, outros dois homens também teriam sido atingidos. A vítima, identificada como Janaina Ferreira, de 34 anos, foi inicialmente socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, posteriormente, transferida para o Hospital de Saracuruna. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.



Por conta do incidente, moradores realizaram um protesto na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti. A via expressa chegou a ficar parcialmente interditada por cerca de 2h, mas já foi liberada. Trânsito segue com retenções no trecho.

A PM ainda não se manifestou sobre a ação.