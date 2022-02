Rio de Janeiro

Tráfico do Jacarezinho movimentou quase R$ 40 milhões em lavagem de dinheiro nos últimos dois anos

Segundo a Polícia Civil, o chefe do esquema é Marcus Vinícius Silva, o Lambari, antiga liderança do tráfico local que atualmente vive no Rio Grande do Norte como empresário

Publicado 04/02/2022 15:29 | Atualizado há 2 horas