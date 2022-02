Agentes da Polícia Rodoviária Federal fazem operação na comunidade Furquim Mendes, em Vigário Geral, com auxílio da PM. Ação é contra quadrilha de roubo de cargas - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 15/02/2022 06:22 | Atualizado 15/02/2022 08:18

Rio - Policiais militares do 16º BPM (Olaria) e da Polícia Rodoviária Federal realizam, na manhã desta terça-feira (15), uma operação nas comunidades Furquim Mendes e Dique, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. A operação busca cumprir três mandados de prisão contra membros de uma quadrilha de roubo de cargas e veículos.

Houve tiroteio na entrada das equipes na comunidade Furquim Mendes, mas o clima é de aparente tranquilidade no momento. Após o confronto, agentes da PRF distribuíram brinquedos para crianças da comunidade, como bolas e lanches, "comprado com arrecadação do efetivo", segundo o órgão.

Policiais do #16BPM e da @PRFBrasil estão neste momento realizando uma operação nas comunidades do Furquim Mendes e do Dique, em Vigário Geral - na Zona Norte do Rio de Janeiro. Fique atento (a)! pic.twitter.com/dPk50UQ24Z

Na última sexta-feira (11), uma outra operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal teve oito mortos na comunidade da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. O objetivo na ocasião era localizar uma quadrilha de roubo de cargas e capturar o traficante Chico Bento, chefe do Jacarezinho. Ele não foi encontrado. Nesta terça, moradores da Vila Cruzeiro afirmam que há novamente tiroteio na região. A PM ainda não confirma se faz operação no local.