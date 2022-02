Veículo da vítima foi encontrado carbonizado - Reprodução

Veículo da vítima foi encontrado carbonizadoReprodução

Publicado 15/02/2022 08:12 | Atualizado 15/02/2022 08:37

Rio - A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo investiga a morte da cuidadora de idosos Marcelle Monteiro, de 33 anos. A vítima foi encontrada sem vida em um barranco, na Estrada Sítio Azul, no bairro Mury. Próximo do corpo estava o carro da vítima, que foi incendiado. Caso aconteceu nesta segunda-feira.

A Polícia Militar informou que, uma equipe do 11ºBPM (Nova Friburgo) foi acionada para verificar uma ocorrência envolvendo um veículo queimado. Chegando ao local, os policiais localizaram algumas peças de roupas queimadas. "A aproximadamente 50 metros do automóvel, em um barranco, foi encontrado o corpo de uma mulher sem vida, caído ao solo", diz a corporação. A ocorrência foi registrada na 151ªDP e encaminhada para a Deam do município.

“Menina alegre, de bem com a vida, brincalhona. Tinha uma filha adolescente! Era cuidadora de uma senhorinha que ela adorava”, disse uma amiga da vítima, em uma publicação em rede social. Segundo a amiga de Marcelle, a cuidadora havia colocado câmeras de segurança em casa pois havia notado que o carro estava amassado e o pneu havia sido furado.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado e a perícia realizada no local. Diligências estão em andamento em busca de testemunhas e imagens que possam identificar a autoria do crime.