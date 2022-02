Corpo é transportado no centro da cidade após as fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis nesta terça-feira (15) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/02/2022 08:43 | Atualizado 16/02/2022 13:16

Petrópolis na tarde de terça-feira (15) deixou ao menos 54 mortos, de acordo com a Polícia Civil. Deste número, ao menos 30 já foram reconhecidos. As buscas por desaparecidos continuam e corpos são encontrados a todo o momento. Entre os mais de 171 pontos de deslizamento, o mais crítico é o do Morro da Oficina: parte da encosta foi abaixo durante a tarde e pelo menos 80 casas foram atingidas. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando. Há previsão de mais chuva para esta quarta-feira. fotogaleria Rio - A forte chuva que caiu na cidade dena tarde de terça-feira (15) deixou ao menos 54 mortos, de acordo com a Polícia Civil. Deste número, ao menos 30 já foram reconhecidos. As buscas por desaparecidos continuam e corpos são encontrados a todo o momento. Entre os mais de 171 pontos de deslizamento, o mais crítico é o do: parte da encosta foi abaixo durante a tarde e pelo menos 80 casas foram atingidas. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando. Há previsão de mais chuva para esta quarta-feira.

Após o temporal que caiu na tarde de terça-feira, a região central ficou completamente destruída. Ao menos 12 corpos foram encontrados na Rua do Imperador, uma das mais famosas e turísticas da cidade, próximo ao Museu Imperial ao Palácio de Cristal. Na Rua Teresa, conhecida pelo seu comércio têxtil, uma encosta deslizou e dezenas de veículos ficaram pelo caminho.



No início da manhã, no Morro da Oficina, uma mulher clamava pelo nome da filha e tentava ajudar os bombeiros nas buscas por ela e outros parentes, que estão desaparecidos. Ela chegou a cavar os escombros com uma enxada para encontrá-las. "Estão minha filha, a tia dela e uma neném, filha da minha afilhada, debaixo dos escombros. Eu já estou perdendo as esperanças. Um bebê de 1 ano de idade sem respirar, debaixo da lama. Você consegue?", disse a mulher, desolada, à TV Globo.



No Alto da Serra, irmãos buscavam nos escombros os corpos dos pais, que viviam há mais de 40 anos na mesma casa.



"A gente precisa de um mínimo necessário para reconstruir a cidade. Decretei estado de calamidade pública porque a cidade não tem a menor capacidade de se mobilizar sozinha", disse o prefeito de Petrópolis, Rubem Bomtempo, à TV Globo.



A maior incidência de deslizamento ocorreu nos bairros do Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra e Castelânea. Em poucas horas de terça-feira, choveu o previsto para o mês inteiro: o maior registro é de 125.8 mm/h, às 17h15 no Alto da Serra (INEA). No São Sebastião, o acumulado pluviométrico em 6 horas chegou a 259.8 mm, às 21h10.



Ao longo da manhã, fez aeronaves das forças de segurança do estado auxiliarão os trabalhos do Corpo de Bombeiros local, onde mais de 180 militares trabalham no atendimento à população.



No momento, famílias estão sendo acolhidas em pontos de apoio que funcionam em escolas da cidade. São elas:

- 24 de Maio

Escola Estadual Augusto Meshick (Rua 24 de Maio, s/n)

- Alto da Serra

Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva (Rua Teresa, 1.781)

- Bingen

Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier, 799)

- Dr. Thouzet

Escola Paroquial Bom Jesus (Rua Dr. Thouzet, 820)

- Independência

Escola Municipal do Alto Intependência (Rua Leonor Maia, 1.670)

- Itaipava

Escola Municipal Dr. Paulo Buarque (Estrada de Petrópolis, km 2)

- Quitandinha - Amazonas

Escola Municipal Stefan Zweig (Rua Sergipe, s/n)

- Quitandinha - Duques

Escola Municipal Odette Fonseca (BR-040 sentido Juiz de Fora, km 85)

- Quitandinha - Espírito Santo

Escola Municipal Governador Marcello Alecanr (Rua Amaral Peixoto, s/n)

- Quitandinha - Rio de Janeiro

Centro de Educação Infantil Chiquinha Rolla (Rua Campos, s/n)

- São Sebastião

Escola Municipal Papa João Paulo II (Rua São Sebastião, 625)

- Sargento Boening

Escola Municipal Ana Mohammad (Estrada do Paraíso, 710)

- Siméria

E.M. Rosalina Nicolay (Estrada Presidente Sodré, s/n)

- Vale do Cuiabá

Quadra Boa Esperança (Estrada Ministro Salgado Filho s/m)

- Vila Felipe

Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bomtempo (rua Permínio Schimidt, s/n)

- Floresta

Escola Municipal Duque de Caxias (Travessa Luciando Camarota, 78)