Agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e voluntários participam das buscasCELSO BARBOSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/02/2022 12:42 | Atualizado 18/02/2022 12:56

Rio - O Detran.RJ montou dois pontos de atendimentos para moradores de Petrópolis que perderam seus documentos. As estruturas vão dar possibilidade de emissão de segunda via de carteiras de identidade e habilitação. Os pontos, que já estão em funcionamento nesta sexta-feira (18), estão localizados no Sesc Quitandinha e no Colégio Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra, bairro mais atingido pela tragédia. As chuvas de Petrópolis deixaram mais de 120 mortos e mais de 110 desaparecidos.

Além dos pontos fixos, duas vans do Detran vão circular pelos abrigos onde estão os desalojados, para buscar pessosa que precisem refazer seus documentos. Os veículos levarão os moradores até os pontos de atendimento.

"Ao todo, o Detran.RJ vai utilizar cerca de 50 funcionários na operação de ajuda às vítimas de Petrópolis. Parte deles será enviada do Rio de Janeiro e a outra parte já atende nos postos do órgão em Petrópolis e arredores", disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

"As ações prioritárias do governo do estado em Petrópolis são a busca de vítimas e a assistência aos seus familiares, e também para retomar a normalidade da rotina da cidade. Aumentamos a quantidade de máquinas para remover entulho e ajudar na desobstrução das ruas. Essa ação do Detran vai ajudar muito os moradores que perderam seus documentos na enxurrada", ressaltou o governador Cláudio Castro.