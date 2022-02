Esquema de "disque-drogas" foi alvo de operação da PM - Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/02/2022 18:58 | Atualizado 18/02/2022 19:00

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi preso nesta sexta-feira (18) por realizar a entrega de drogas em um esquema de delivery. Ele integra um grupo que já estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da PM. A prisão foi feita por agentes do 19º BPM na Rua Felipe de Oliveira, em Copacabana, Zona Sul do Rio.

Segundo as informações, o comércio das drogas funcionava como uma espécie de "disque-drogas". O pedido era realizado por telefone, marcando um ponto de encontro. No momento da ação, o suspeito foi encontrado repassando pinos de cocaína para uma mulher. Os dois foram encaminhados à 12ª DP (Copacabana) e o homem foi preso em flagrante. Além disso, as drogas e uma quantia de dinheiro em espécie foram apreendidas.