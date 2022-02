Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Publicado 20/02/2022 12:14 | Atualizado 20/02/2022 13:07

Rio - Neste domingo (20), enquanto os trabalhos de buscas seguem no sexto dia , uma nova lista com a identificação das pessoas que morreram na tragédia após o temporal em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, foi divulgada pela Polícia Civil. Até o momento, 152 pessoas morreram em decorrência das chuvas e deslizamentos na cidade imperial. Desse total, o Instituto Médico Legal (IML) identificou 124 vítimas, de acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Outras 165 seguem desaparecidas.

A Polícia Civil confirmou que o IML recebeu 147 corpos, dos quais 91 eram mulheres e 56 homens. Do total, 28 eram menores de idade. De acordo com a Polícia Civil, 108 foram liberados e entregues a funerária. Outros 12 corpos identificados ainda aguardam preenchimentos de documento de óbito dos familiares para serem enterrados e quatro estão liberados à disposição da funerária. A força-tarefa da Polícia Civil conta com cerca de 200 agentes no município.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Coordenadoria de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana (COGEPDPH/MPRJ) e da Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias do MPRJ (CDHM/MPRJ), apresentará, neste domingo, sugestões para aperfeiçoar o funcionamento do Instituto Médico Legal de Petrópolis. O objetivo é retomar o diálogo com a Polícia Civil para aprimorar o serviço do IML à população vítima do desastre causado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no último dia 15.

O propósito será estabelecer diálogo com a Polícia Civil para contribuir com a busca por desaparecidos e sua identificação. Serão apresentadas propostas para aprimorar este processo, bem como será destacada a importância de presença de psicólogos e assistentes sociais no local, de forma a prestar atendimento aos cidadãos que buscam por amigos e familiares.

Lista de mortos identificados

1. Alessandra Gomes Caetano



2. Aline Santiago Rissi



3. Ana Carolina da Silva Affonso



4. Ana Clara Rufino da Silva



5. Ana Clara Schwartz da Fonseca



6. Antonieta Bandiera Eckardt



7. Antonio Carlos Vicente



8. Aparecida Deziderio



9. Arthur Affonso Fernandes



10. Arthur Moraes Ferreira Pires



11. Arthur Pinho Coelho Guedes



12. Bernardo de Mello Coutinho



13. Bernardo Gomes de Souza



14. Bernardo Pinto de Albuquerque



15. Carolina Ferreira de Freitas da Silva



16. Cecilia Lima Fiorese Dutra



17. Célia Regina da Silva



18. Celio Luiz da Cruz Loureiro



19. Claudio Pereira Ramos



20. Cristina Aparecida de Lima



21. Daniel Maranguape Silva



22. Daniela da Silva Viana



23. Daylon Almeida Moraes



24. Débora Lichtenberger Moreira



25. Edinardo Conceição de Souza



26. Elena Santos Pimenta



27. Eliane Regina Rufino



28. Elisama da Silva Vieira



29. Eni Schmd da Rosa Seabra



30. Ercilia Salomé da Conceição



31. Estefanie da Mota Pedro



32. Eva Afonso Silva



33. Evelyn Luiza Netto da Silva



34. Fabio Aniceto da Costa



35. Fabio Henrique do Amaral



36. Fabricia de Almeida



37. Gilberto Martins da Silva



38. Glaucio Goebel



39. Gustavo de Souza Coutinho



40. Gustavo Lichtenberger Rodrigues



41. Helena Leite Carvalho Paulino



42. Heloise Lichtenberger Rodrigues



43. Herminia Pacheco Ferreira



44. Iago Menezes de Oliveira



45. Isabel Cristina Seraphim



46. Ivan Condé Marques



47. Jaqueline Nascimento Silva Gomes



48. João Carlos Castro de Oliveira



49. João Carlos de Melo Montes



50. João da Silva



51. Juliane dos Santos Rufino Pimenta



52. Leandro Antunes



53. Leandro de Carvalho Gomes



54. Leonardo de Sousa Gonçalves Barbosa



55. Lia Machado Silva



56. Luana Sanches Rodrigues



57. Luciane de Nazarete Ferreira



58. Luis Felipe da Silva



59. Luiz Paulo Gimenez de Araújo



60. Manuela de Almeida Mendes



61. Marcelo Augusto Carvalho Machado



62. Marcelo Costa Baptista da Silva



63. Marcelo de Souza



64. Marco Aurelio Cesar de Azevedo



65. Marco Aurelio da Costa Barcia



66. Marcos Antonio dos Santos



67. Maria Alice de Assis Cerqueira Batista



68. Maria Alves da Silva



69. Maria Clara da Silva



70. Maria Clara Martins de Castro



71. Maria da Gloria Custodio



72. Maria das Graças do Amaral



73. Maria das Graças Tomaz Coelho Vaz



74. Maria de Fatima dos Anjos Vicente Silva



75. Maria Eduarda Carminate de Carvalho



76. Maria Eduarda da Silva Mariano



77. Maria Eduarda de Almeida Da Silva



78. Maria Helena Christo Pinto Coelho



79. Maria Helena de Souza Xavier



80. Marilza Marcolino Fernandes



81. Marineusa dos Santos Silva



82. Marise Pereira de Medeiros



83. Maristela de Souza Melo



84. Maurício Valério



85. Micael de Freitas da Silva Dias



86. Milena Sophia Rosa



87. Nathália Bessa



88. Nilson Carlos de Oliveira



89. Nirley Batista Santos



90. Pablo Nunes Carvalho



91. P Mela Bernardes da Silva



92. Patrícia Cristina Pinto



93. Paulo Cesar da Silva Seabra



94. Priscila Feitosa do Nascimento



95. Quele Monique Ferreira de Souza Costa



96. Rafael Xavier de Castro



97. Raquel de Lima Novaes Rocha



98. Renata Priscila Soares



99. Rosangela de Carvalho Gomes



100. Roseli Gaudard Marques



101. Sarah Walsh de Albuquerque



102. Sidinei Ferreira Dias



103. Simone Raesk Moura



104. Sheila Sardinha de Matos Coimbra



105. Sofia Santos Pimenta



106. Solange Neves de Menezes



107. Sophia de Freitas Garcia



108. Stéphane Maranguape Silva



109. Suzana de Sousa Gonçalves Barbosa



110. Tailane de Souza dos Santos



111. Tania Leite de Carvalho



112. Tania Maria Ferreira



113. Thainara Dias do Nascimento



114. Thais Marinho e Oliveira Silveira



115. Thiago de Carvalho Das Graças



116. Valdecir da Silva Affonso



117. Valdirês de Almeida Xavier



118. Vania Lucia Goulart Couto



119. Vera Lucia Nascimento



120. Virgina Maria Conceição de Oliveira da Silva



121. Vitória Cristine Pereira Ramos



122. Yasmin Eliseu Alves



123. Yuri Pereira Ramos



124. Zilmar Batista Ramos