As ruas do Centro Histórico de Petrópolis foram as mais afetadas pelas fortes chuvas - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 25/02/2022 10:01 | Atualizado 25/02/2022 13:25

Rio - Petrópolis, na Região Serrana do Rio, chega ao décimo primeiro dia de buscas nesta sexta-feira. A tempestade que atingiu a cidade imperial no último dia 15 já soma 217 mortos na maior tragédia que já assolou o município. Os bombeiros seguem nas buscas por 33 desaparecidos. A Polícia Civil informa que do total de vítimas fatais, 128 são mulheres e 89, homens. Entre as vítimas, 42 são menores de idade.



De acordo com a atualização das 11h40, foram identificados, 204 corpos (acima de 94% de identificação), dos quais 201 foram liberados e entregues à funerária. Outros três também foram liberados e aguardam familiares para preenchimento de documento de óbito. Além disso, sete não identificados receberam liberação mediante coleta de material genético e ordem judicial.



O Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) recebeu, ainda, 16 despojos (fragmentos de corpos), sendo nove já liberados. Até o momento, há registro de 33 desaparecidos comunicados à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A instituição reforça que, a partir de sábado (26), a coleta de material genético de familiares de vítimas vai ocorrer exclusivamente no PRPTC, sendo desmobilizado o posto no clube Petropolitano.

Em coletiva de imprensa na quinta-feira (24), o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), afirmou que articula com a Câmara Municipal uma lei que isente as famílias que foram vítimas das fortes chuvas, e que serão beneficiadas com o aluguel social, do pagamento de demais impostos como o IPTU e taxa de lixo

O prefeito anunciou também a inclusão de novos beneficiários para receberem o Cartão Imperial, programa já existente, com o qual famílias em vulnerabilidade por conta das chuvas, receberão R$ 70 mensalmente para complementação de renda.



Rubens falou sobre o projeto do Plano Municipal de Defesa Civil, que será elaborado pelo município com o apoio das forças armadas. A ideia do plano é fazer um mapeamento da cidade e pensar forças de trabalho e gestão de recursos para prevenção de riscos e novos desastres naturais, reordenamento de uso dos espaços que possam representar perigo para a sociedade.



Abrigos em situação de risco



O Ministério Público do Rio prepara um plano de ação para resolver problemas de oito abrigos que se encontram em situação de risco em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), os abrigos estão em situação de superlotação, com mais de 80 pessoas cada.

Em alguns abrigos, foram notificados casos de covid-19 e de piolho por conta da quantidade de pessoas. A promotoria expediu um ofício à Defesa Civil para que realize, em até 24 horas, a vistoria de cinco pontos de apoio. No momento, 1.100 pessoas estão vivendo nesses abrigos, sendo 346 crianças acompanhadas por responsáveis, 60 adolescentes, 107 idosos e 18 portadores de deficiência.