Imagens mostram motoristas fugindo na contramão e saindo de seus veículosReprodução

Publicado 11/03/2022 09:08 | Atualizado 11/03/2022 10:06

Rio - Um tiroteio entre policiais militares e criminosos interditou a Linha Vermelha por cerca de 16 minutos na manhã desta sexta-feira (11), na altura do Complexo da Maré. O confronto aconteceu após bandidos que assaltavam um ônibus serem surpreendidos por PMs. Os assaltantes então atravessarem a via correndo e atirando. Ninguém foi preso.

A troca de tiros gerou pânico entre motoristas que, ao perceberem o tiroteio, começaram a voltar com seus carros na contramão. Imagens que circulam na web também mostraram pessoas saindo de seus veículos e deitando na via para se protegerem dos disparos.

Vídeo mostra pânico e medo de motoristas durante tiroteio na Linha Vermelha, na altura do Complexo da Maré. #ODia



De acordo com Polícia Militar, a via foi fechada nos dois sentidos no momento da ocorrência, por volta das 8h11, e liberada às 8h27. Segundo o Centro de Operações do Rio, a Linha Vermelha continua congestionada. Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e 22ºBPM (Maré) realizam policiamento na região.