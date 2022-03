Sandra Cavalcanti - Arquivo Nacional / WIikipédia

Publicado 12/03/2022 14:24 | Atualizado 12/03/2022 14:26

Rio - O corpo da ex-deputada estadual Sandra Cavalcanti será enterrado na tarde deste sábado, 12, no cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Ela morreu aos 96 anos, vítima de uma parada cardíaca, em casa, na tarde desta sexta-feira, 11.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano, lamentou a morte de Sandra. "A lembrança que fica da história da Sandra Cavalcante é de uma parlamentar altiva, convicta das suas ideias, combativa e defensora das causas sociais. Certamente, ela deixou um relevante legado na história política do nosso estado e do Brasil. Foi uma brilhante deputada no período em que exerceu mandato na Assembleia".

Em 1960, Sandra elegeu-se deputada estadual com 14.513 votos, pela UDN, no estado da Guanabara, e obteve na época apoio da escritora Raquel de Queiroz, que vaticinou: "a quem um voto dado será um voto dignificado". Como deputada udenista, ela era a porta-voz do jornalista Carlos Lacerda, que havia sido eleito governador (1960-1965).