Policial do BAC é flagrado chutando cachorro para barranco durante operação no Morro dos Macacos | Rio de Janeiro | O Dia

PM do BAC chuta cachorro durante operação no Morro dos Macacos - Reprodução TV Globo

Publicado 16/03/2022 09:37

Rio - Um policial militar do Batalhão de Ação com Cães (BAC) foi flagrado chutando um cachorro, na manhã desta quarta-feira, em uma operação no Morro dos Macacos , em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O animal voou longe e caiu num barranco. Segundo a corporação, o secretário e comandante da PM, coronel Luiz Henrique Pires, ordenou que o agente se apresente na 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), subordinada à Corregedoria da SEPM, para prestar esclarecimento sobre o ocorrido. O momento da agressão foi gravado por câmeras do Globocop da TV Globo.

De acordo com as imagens, um cão do BAC farejava uma laje da comunidade quando um cachorrinho da comunidade começou a estranhá-lo. Os animais começaram a brigar. Em seguida, o policial que acompanhava o farejador interveio e deu um bico no cachorro, jogando-o para longe. Ainda não há informações sobre o estado em que ficou o cachorrinho chutado.

Segundo a PM, "o cão farejador é treinado para atuar de maneira livre no terreno, apresentando comportamento extremamente dócil e mantendo a concentração direta no objetivo a ser encontrado. Ainda assim, diante da investida de outro animal contra o cão da unidade, a ação do policial foi desproporcional".

Desde a manhã desta quarta, equipes do Comando de Operações Especiais (COE), através do Batalhão de Operações Policiais Espaciais (BOPE) e do próprio BAC atuam na comunidade, numa ação estratégica de repressão ao crime organizado local. Até o momento, sem registro de prisões ou apreensões.

Além do Morro dos Macacos, equipes dos batalhões da Capital, subordinados ao 1° Comando de Policiamento de Área (CPA), atuam na comunidade Vila Joaniza, na Ilha do Governador. Policiais das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) também apoiam as ações. Não há registros sobre prisões e apreensões.