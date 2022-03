Familiares, amigos e muitos torcedores da escola de samba foram se despedir - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - O corpo da lendária ex-porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense, Maria Helena, está sendo velado desde as 9h desta segunda-feira (21) na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte do Rio. A sambista, de 76 anos, morreu no último domingo (20) por complicações causadas pela diabetes. O sepultamento será realizado nesta segunda-feira, às 13h, no cemitério de Inhaúma.



Campeã seis vezes e dona de uma carreira de mais de 40 anos de Avenida, ela é considerada um ícone do Carnaval pelo seu extenso legado. A bandeira da Imperatriz Leopoldinense foi colocada em cima do caixão.



Familiares, amigos, componente e muitos torcedores da escola de samba foram se despedir. Estiveram presentes as porta-bandeiras da Imperatriz, Raphaela Teodoro e Laryssa Vitória, além de toda a diretoria da agremiação.

Marcaram presença, ainda, o diretor de Carnaval Júnior Escafura e a porta-bandeira da Portela, Lucinha Nobre, além da porta-bandeira da Viradouro, Ruth Alves, e da Mangueira, Squel Jorgea. Os vereadores Luciano Medeiros (PL) e Vitor Hugo (MDB) também prestaram suas homenagens.