Cauã será homenageado durante a competiçãoReprodução

Publicado 07/04/2022 12:11 | Atualizado 07/04/2022 12:16

Rio - O projeto social #VEMCER, do Centro Esportivo Resgate, vai homenagear Cauã da Silva Santos, de 17 anos, no Campeonato Mundial de Grappling, no velódromo da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no próximo domingo (10), levando um banner com a foto do adolescente. O jovem era integrante da iniciativa e participaria da competição, mas foi morto após ser baleado e jogado em um valão, na comunidade do Dourado, em Cordovil, na Zona Norte, na noite da última segunda-feira (4). O corpo da vítima foi sepultado na tarde desta quarta-feira (6), no Cemitério de Irajá, sob forte comoção e revolta de familiares e amigos. À noite, um culto no projeto social também homenageou o adolescente. Cauã era faixa laranja de Jiu-jitsu, praticava luta-livre e tinha o sonho de seguir carreira no Exército. De acordo com o presidente da associação de moradores do Dourado, que é também tio de Cauã e um dos responsáveis pelo Centro Esportivo Resgate, Thiago Velasco, os alunos vão continuar participando das competições, também como forma de honrar a memória de Cauã. Apesar do medo provocado pela morte do jovem, os participantes estão sendo incentivados a continuar no projeto, que existe há cinco anos e atende 100 crianças da comunidade."Muitos (pensaram em desistir). Principalmente os menores, estão chorando, ainda com medo. Os mais próximos do Cauã estão sofrendo muito. Estamos procurando estar próximos e mediar com paz e amenizar os ânimos. Eu compreendo que a situação é terrível, mas a vida precisa seguir. (O projeto) é um caminho, mais uma opção", afirmou Thiago. Em uma nota publicada em suas redes sociais, o #VEMCER lamentou a morte do adolescente e cobrou punição dos envolvidos no crime.