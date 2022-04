Os postos médicos ficaram na concentração, setores 2, 7, 8, 10, 11 e dispersão da Sapucaí - Divulgação

Publicado 24/04/2022 08:32 | Atualizado 24/04/2022 08:40

Rio - Os sete postos de assistência médica montados pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio atenderam 385 pessoas até às 4h deste domingo (24), último dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A passagem das agremiações começou ainda na noite de sábado (23) com a Paraíso da Tuiuti e terminou com a apresentação da Unidos de Vila Isabel nas primeiras horas de hoje.De acordo com a pasta, entre as pessoas que precisaram de auxílio, 16 foram encaminhadas para unidades de emergência da rede municipal, entre público, integrantes das escolas e força de trabalho do evento. Uma delas foi a idosa Alba Regina Gomes, 72 anos, atingida por um carro alegórico da escola de São Cristóvão e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.Segundo a Paraíso da Tuiuti, a vítima é componente da escola, se sentiu mal e foi socorrida pela equipe que atua no Sambódromo. No momento em que recebia atendimento, o último carro da agremiação bateu na cadeira de rodas em que ela estava. Informações preliminares davam conta de que Alba, que é ex-chacrete, poderia ter sofrido uma fratura na perna, suspeita que foi descartada na unida de saúde, de onde recebeu alta ainda ontem.Os postos médicos da SMS ficaram localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10, 11 e Apoteose (dispersão) da Sapucaí e funcionaram até o fim da apresentação da última escola. Ontem, também cruzaram a passarela do samba a Portela,