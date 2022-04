Alessandro se passava por subsecretário de saúde para obter medicamentos - Reprodução

Alessandro se passava por subsecretário de saúde para obter medicamentosReprodução

Publicado 28/04/2022 12:18 | Atualizado 28/04/2022 12:50

Rio - Um suspeito, que se passava por subsecretário de saúde do Estado do Rio de Janeiro para conseguir remédios hipnóticos e ansiolíticos, foi preso nesta quinta-feira (28) em uma Operação da Delegacia de Defraudações. Alessandro Alves de Souza está sendo responsabilizado pelos crimes de roubo, falsidade ideológica e tráfico de drogas.



Alessandro entrava em hospitais e UPAs do estado fingindo trabalhar para o governo e alegava que iria verificar as condições dos locais. Ele chegava a gravar vídeos com os dirigentes dos hospitais e funcionários agradecendo as autoridades governamentais. Depois, aproveitava a confiança e roubava receitas de remédios como hipnóticos e ansiolíticos para depois usá-los em vítimas. A finalidade, segundo a polícia, era obter os medicamentos em larga escala para praticar crimes de roubo, como o 'boa noite Cinderela'.



Foram expedidos mandados de busca e apreensão, onde apreenderam celulares, computadores e receitas médicas de diversos hospitais.