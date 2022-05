Circulação dos trens nos ramais de Gramacho e Belford Roxo está temporariamente suspensa - Reginaldo Pimenta / Arquivo

Publicado 04/05/2022 06:31 | Atualizado 04/05/2022 07:55

Rio - Passageiros enfrentam problemas nos trens na manhã desta quarta-feira. As partidas da Central do Brasil para Gramacho e Belford Roxo ficaram suspensas de 6h às 7h48. A concessionária não informou o motivo da interrupção do serviço. Às 7h54, os ramais de Japeri e Santa Cruz ainda estão operando com intervalos irregulares.

De acordo com a SuperVia, os clientes estão sendo avisados da normalização por meio do sistema de áudio dos trens e estações.

Força-tarefa



Além de vistorias técnicas, a Polícia Militar colocou em prática um plano de retomada em 12 estações que hoje são consideradas como perdidas para o crime organizado. Em abril, o Governo do Estado iniciou uma força-tarefa nas estações de trem.

As 12 estações listadas pelo Estado são: Manguinhos, Guapimirim, Saruí, Parada Angélica, Senador Camará, Barros Filhos, Costa Barros, Parada de Lucas, Vigário Geral, Jacaré, Honório Gurgel e Del Castilho.