Vazamento de esgoto causou grande mancha na noite desta quarta-feira na praia de CopacabanaReprodução / TV Globo

Publicado 05/05/2022 09:34

Rio - Um vazamento de esgoto causou uma grande mancha nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (04). A concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição de água e coleta esgoto na região, informou em nota (leia na íntegra abaixo) que fez a verificação do funcionamento das elevatórias e identificou que o vazamento parou após a redução das fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de quarta. A concessionária acrescentou que uma equipe trabalha na limpeza do local desde a manhã desta quinta-feira (05).

"A Águas do Rio afirma que todas as elevatórias de esgoto da concessionária estão em pleno funcionamento. Contudo, enviará equipe para verificação do relatado.



Vale destacar que desde o início da operação, em 01/11/2021, a Águas do Rio tem atuado em conjunto com o Município, na investigação das causas e definição de medidas para solução deste problema histórico de extravasamentos de água pluvial na orla de Copacabana e Ipanema.



Com a concepção atual do sistema de drenagem e de esgotos sanitários da Zona Sul, é prevista ocorrência destes extravasamentos em situações de chuvas excepcionais. O objetivo da Águas do Rio é contribuir para que esses eventos tornem-se realmente cada vez mais raros e menos impactantes nos canais e praias da cidade."