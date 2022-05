Vacinaçao contra a gripe no Centro Municipal de Saude Heitor Beltrao, na Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/05/2022 18:41 | Atualizado 09/05/2022 18:57

Rio - A vacinação contra a gripe e o sarampo e a covid-19 foi retomada nesta segunda-feira (9). Diversos cariocas decidiram sair de casa para tomar os imunizantes. Vale lembrar que de hoje até o dia 14 de maio, é a vez de trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (50 a 59 anos) para a vacina da gripe e do sarampo. Além disso, também se iniciou a fase de repescagem. Já para a covid-19 era o dia para pessoas com 65 anos ou mais.

A reportagem esteve no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona norte da cidade. Entre os cariocas na fila, estava dona Heloiza Sales, de 67 anos, dona de casa, que disse estar ansiosa para ser imunizada.

"Hoje eu tomei a minha quarta dose. A vacina para mim é tudo. Se nós tivéssemos ela desde o início da pandemia, não teríamos perdido tantas pessoas. Acho muito importante essa campanha. Se vier a quinta, sexta, sétima vacina, eu volto e tomo", afirmou, empolgada.

Heloiza disse também que já se imunizou contra a gripe e que incentiva que todo mundo faça o mesmo. "Vacina é vida. Onde eu vim foi tranquilo de tomar. Aqui foi todo mundo foi muito educado comigo. Venham sem medo".

Em entrevista ao DIA, o secretário municipal de Saúde Rodrigo Prado disse que apesar da boa movimentação nos postos nesta segunda, a cobertura da vacina da influenza está baixa e preocupa: 39% para os idosos, 17% para as crianças entre seis meses e quatro anos, 8% para as gestantes e 5% para as puérperas. Esses são os quatro grupos mais vulneráveis às complicações da doença, segundo ele.

"Em relação aos idosos, para quem a campanha começou há mais tempo, no dia 4 de abril, esperávamos, na fase atual, já estar bem perto da meta, de 90% de cobertura. A campanha vai até 3 de junho, é a chance para essas pessoas comparecerem aos postos de saúde e se protegerem".

Ele continuou ressaltando que de todos os grupos já atendidos pelo calendário da campanha, os idosos têm a maior cobertura, com 39%, seguidos dos trabalhadores da saúde, com 29%. "Mas isso ainda é insuficiente. Precisamos aumentar a cobertura dos idosos, precisamos aumentar a cobertura das crianças, precisamos aumentar a cobertura das gestantes e das puérperas. Aliás, as puérperas, que são as mulheres até 45 dias após o parto, quando se vacinam, protegem também seus bebês, que recebem os anticorpos pelo leite materno".

Por fim, Prado afirmou que todas as equipes de saúde estão empenhadas em conscientizar as pessoas em seus territórios para a importância da vacinação e atraí-las para os postos, para se imunizar.

"A SMS faz campanha permanente por suas redes sociais. E também contamos muito com a ajuda da imprensa para divulgar esse tema constantemente. É um serviço de utilidade pública, para salvar vidas. Quem tem pais ou avós idosos, quem tem crianças em casa, quem tem gestantes ou puérperas na família pode também nos ajudar muito, falando com eles sobre a gravidade que um quadro de gripe pode se tornar e da a importância da vacina para evitar esse agravamento".

Vale lembrar que a vacinação está disponível nas mais de 230 unidades de Atenção Primária espalhadas por toda a cidade. Quem é acamado ou tem dificuldade de locomoção pode ser vacinado em casa, é só a família entrar em contato com a clínica da família mais próxima de sua casa, e a visita domiciliar para a aplicação será agendada.

Calendário para gripe/sarampo

Do dia 16 a 21 de maio, a vacinação começa para trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (40 a 49 anos) e também terá repescagem. Do dia 23 a 28 de maio, é a vez de trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (30 a 39 anos) e haverá uma nova repescagem.

De 30 de maio a 3 de junho, são trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (de 5 a 29 anos), além de repescagem. Para a vacinação, é importante que a população compareça aos postos com documento de identificação e a caderneta de vacinação.

Quarta dose da covid-19

Até a próxima terça-feira (10), serão vacinadas pessoas com 65 anos ou mais. Vale lembrar que os postos não funcionam aos domingos.



De quarta-feira (11) em diante, idosos com 60 anos ou mais também poderão tomar a quarta dose da vacina.

De acordo com o calendário da prefeitura, a vacinação seguirá até o dia 21 deste mês.

Pessoas com 80 anos ou mais já foram liberadas para tomar a segunda dose de reforço desde o dia 24 do mês passado.

Locais de vacinação contra a covid-19

* 8h a 17h



Clínicas da família e centros municipais de saúde. Confirme os locais de funcionamento em: prefeitura.rio/ondeseratendido



- Planetário da Gávea



- Cidade das Artes – Barra da Tijuca (substitui Clínica da Família José de Souza Herdy)



- Policlínica Lincoln de Freitas Filho – Santa Cruz



- Policlínica José Paranhos Fontenelle – Olaria

* 9h a 17h



Shopping do Méier

* 9h a 16h



Corpo de Bombeiros 17º GBM – Copacabana

* 9h a 15h (12 anos ou mais)



UERJ – Maracanã

* 10h a 17h



Norte Shopping



Shopping Boulevard – Vila Isabel

* 10h a 16h (12 anos ou mais)



Botafogo Praia Shopping

* 10h a 16h (18 anos ou mais)



Park Shopping – Sulacap

"Para a covid-19 estamos com cobertura de 63,7% da população adulta vacinada com a dose de reforço (DR) e a meta é chegar a 70%, que é o recomendado pelo Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) do município; e 45% da população maior de 80 anos com a segunda dose de reforço (DR2). Lembrando que os idosos que forem se vacinar contra a gripe podem tomar junto a DR2, se sua faixa etária já estiver contemplada no calendário", afirmou Prado.

É solicitado comparecer aos postos de saúde portando, sempre que disponível, documento de identificação e caderneta de vacinação. Será preciso apresentar documento que comprove fazer parte dos grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde, como laudo médico para a confirmação da comorbidade e documento funcional para os grupos profissionais atendidos.