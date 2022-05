Publicado 17/05/2022 15:15

Rio - Um homem que tentou atear fogo na ex-namorada em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na manhã de segunda-feira (16), está sendo procurado pela Polícia Civil. As câmeras de segurança do trabalho da vítima flagraram a agressão. A vítima conseguiu escapar.

Câmeras de segurança registram momento em que homem tenta atear fogo em ex-namorada em Petrópolis, Região Serrana do Rio, na segunda-feira, 16. Agressor está sendo procurado pela polícia. #ODia pic.twitter.com/l9bjjziSfp — Jornal O Dia (@jornalodia) May 17, 2022

Depois de discutir com a mulher, o suspeito a agrediu e jogou um líquido inflamável em cima da ex. O agressor pega a mulher pelos braços e a sacode. Com uma mochila vermelha nas costas, ela consegue correr e o homem vai atrás dela. Ele tentava acender um fósforo para jogar na mulher, que conseguiu escapar. Depois de discutir com a mulher, o suspeito a agrediu e jogou um líquido inflamável em cima da ex. O agressor pega a mulher pelos braços e a sacode. Com uma mochila vermelha nas costas, ela consegue correr e o homem vai atrás dela. Ele tentava acender um fósforo para jogar na mulher, que conseguiu escapar.

A Polícia Civil investiga o caso. De acordo com a 105ª DP (Petrópolis), a vítima prestou depoimento na delegacia e diligências estão sendo realizadas para localizar o autor do crime.