O cão Charlie encontrou o material entorpecente em uma construção abandonada - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 04/06/2022 16:32 | Atualizado 04/06/2022 16:32

Rio - Uma equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizou a apreensão de 3,5 quilos de maconha, na manhã deste sábado, no Jacaré, na Zona Norte do Rio. Os agentes, em apoio ao projeto Cidade Integrada, faziam um vasculhamento a procura de armas e drogas quando um dos animais localizou os entorpecentes.

Ao circular pelo interior da comunidade a equipe do BAC observou uma mudança no comportamento do cão Charlie, da raça Pastor Belga Malinois em uma viela. O animal sinalizou para o alto em uma construção abandonada, onde foi encontrado o material entorpecente que foi apreendido. Segundo a PM, a ocorrência segue em andamento.