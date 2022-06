Rio tem predomínio de nuvens na manhã desta terça-feira (14) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/06/2022 08:01 | Atualizado 14/06/2022 08:20

Rio - A cidade do Rio de Janeiro tem predomínio de céu nublado com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada pela manhã. A capital está em estágio de normalidade. Segundo o Alerta Rio, o tempo está instável no início da terça-feira (14) por conta da entrada de umidade do mar para o continente.

Durante a madrugada, o Sistema Alerta Rio registrou mínima de 15,7°C às 2h30 no Alto da Boa Vista.

A partir da tarde, não há mais previsão de chuva. Os ventos estarão entre fracos e moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação à segunda-feira, com mínima de 15°C e máxima de 23°C.



Entre quarta (15) e sexta-feira (17), haverá redução de nebulosidade e elevação gradativa das temperaturas. Não há previsão de chuva para estes dias. No sábado (18/06), a aproximação de uma frente fria ocasionará aumento de nebulosidade a partir da tarde, com previsão de pancadas isoladas de chuvas moderada, acompanhadas de rajadas de vento moderado e forte.

A Marinha do Brasil informou que ondas de 2,5 a 3 metros de altura poderão atingir a orla da cidade do Rio de Janeiro até 9h de terça-feira (14). Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, não há registro de alagamento na cidade.