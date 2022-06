Material apreendido pelos agentes na ação - Divulgação

Publicado 16/06/2022 13:47

Rio - Três suspeitos morreram, nesta quinta-feira (16), durante confronto com policiais do 21º BPM na Rua Muller Campos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, os agentes realizavam patrulhamento na região quando foram atacados pelos criminosos armados.

Após o tiroteio, os três, que não tiveram as identificações divulgadas, foram encontrados mortos no local. Com eles, foram encontradas duas pistolas, duas granadas e drogas.