Bernardo Langlott e Betoh Cascardo, fazem Boletim de ocorrência contra ataque homofóbico - Arquivo pessoal

Bernardo Langlott e Betoh Cascardo, fazem Boletim de ocorrência contra ataque homofóbicoArquivo pessoal

Publicado 20/06/2022 18:01

Rio - Era madrugada quando o telefone do jornalista, Betoh Cascardo, namorado do ator Bernardo Langlott, que já namorou a jornalista Glória Maria, tocou. Logo após atender, Cascardo escuta: ‘Vou amarrar você e seu namorado num poste e matar os dois com um tiro só’. Capa da Revista MAIS JR edição de Dia dos Namorados, o casal que já sofreu insultos por rede social, pelo fato de serem gays, passou a viver momentos de medo. Desde a publicação da revista, os dois estão sendo alvos de ataques pela internet e por telefone.

Na tarde da última sexta-feira (17), o casal registrou um boletim de ocorrência contra um perfil de rede social que proferiu injúrias contra o casal. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil, através da Delegacia Virtual, e será encaminhado à Delegacia de Repressão Crimes de Informática (DRCI).

De acordo com Cascardo, que conta 182 mil seguidores em uma rede social, enquanto os ataques eram apenas com emojis “vomitando” ou de “nojo”, ele e o namorado não procuraram a polícia. No entanto, com as ligações e as ameaças de morte, eles resolveram dar um basta na situação. Por ser jornalista, o perfil de Cascardo conta com um número de telefone, aberto ao público, que ele usa profissionalmente.

"Já recebi ligação dizendo que eu ia morrer no sábado. Não sei se a pessoa que ameaçou é um hater ou um psicopata. Toda sexta-feira para mim passou ser uma Sexta-feira 13. Quando saio no trânsito fico ligado e olhando no retrovisor. O Bernardo sofre de depressão. Depois de uma ligação dessas, mal durmo à noite", desabafou o jornalista.

Na capa da revista gay, o jornalista e o ator aparecem abraçados e sem camisas. Ainda conforme Cascardo, eles foram chamados de "ridículos" e receberam comentários também de "vergonhoso" e "escória", alguns deles apagados por Langlott, para preservar a mãe de 73 anos com que ele mora.

"Aceitamos participar da revista pela proposta de mostrar duas pessoas que se amam independente dos seus corpos, idades, da cor e do CPF. Recebemos também apoio e elogios, mas há pessoas que não podem ver a felicidade dos outros. Além de pessoas com ideologias diferentes da nossa, também recebemos ataques da comunidade LGBTQIA+. Alguns mandaram mensagem para o Bernardo dizendo: ‘Larga desse gordo careca e fica comigo’.

De acordo com o advogado, Eduardo Mello, que representa o casal, esse tipo de crime cibernético tem suas sanções e não pode ficar impune:



"O intuito dos famosos é mostrar que a Internet não é terra sem lei e incentivar outros casais LGBTQIA+ a denunciarem qualquer tipo de ataque criminoso, seja ele de raça, credo ou homofóbico".

Cascardo faz questão de frisar que ele e o parceiro divulgam na rede social o amor entre eles e momentos de felicidade. "Se nós que somos um casal que tem visibilidade estamos passando por isso, imagina o que acontece com casais anônimos na internet. O sofrimento deve ser ainda pior. Não vamos ficar mais calados. Estamos reunindo provas e queremos que os responsáveis sejam punidos", explicou.