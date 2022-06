Ex-ministro Eduardo Pazuello pode ganhar Medalha Tiradentes, a maior honraria da Alerj - Carolina Antunes / PR / Divulgação

Ex-ministro Eduardo Pazuello pode ganhar Medalha Tiradentes, a maior honraria da AlerjCarolina Antunes / PR / Divulgação

Publicado 28/06/2022 12:05

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vota, na tarde desta terça-feira, o projeto de lei que concede a Medalha Tiradentes ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

É a segunda vez que o PL entra em pauta. No último dia 22, a votação da medalha foi adiada por falta de quórum, já que muitos deputados deixaram o plenário, após a votação que elegeu Márcio Pacheco o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A deputada estadual Renata Souza (PSOL) ainda pediu verificação do PL, que é de autoria do deputado Coronel Salema e tem Rodrigo Amorim como relator.

A medida tomada pela socialista é algo incomum na Assembleia para premiações e medalhas, e foi alvo de reclamação do Coronel Salema no dia seguinte, já que a direita não teria feito isso com as medalhas concedidas a homenageados da esquerda, conforme acordo feito entre eles.

General três estrelas, Pazuello foi ministro da Saúde, de março de 2020 a maio de 2021, e, posteriormente, assumiu o posto de secretário na Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal em junho do mesmo ano, deixando o cargo em março.

General Pazuello é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), mesmo do presidente Jair Bolsonaro e do governador Claudio Castro.