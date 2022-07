Agência do banco Santander fica entre as ruas Uranos e Euclides Faria, em Ramos - Reprodução Google Street View

Agência do banco Santander fica entre as ruas Uranos e Euclides Faria, em RamosReprodução Google Street View

Publicado 04/07/2022 16:16 | Atualizado 04/07/2022 17:21

Rio - Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto à agência bancária em Ramos, na Zona Norte do Rio, no início da tarde desta segunda-feira. O disparo teria sido feito dentro do banco Santander na esquina da Rua Uranos com a Rua Euclides Faria, próximo à estação de trem localizada na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para o local às 14h40. O atendimento foi feito no local e o baleado foi socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre a identidade do homem.

Em nota, o Santander confirmou a tentativa de assalto à agência e informou que colabora com as investigações policiais.