Publicado 05/07/2022 11:32 | Atualizado 05/07/2022 12:03

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais mostra traficantes interrompendo um culto evangélico para pedir que o pastor abençoe o chefe deles, no decorrer de uma operação policial. A filmagem, segundo fontes da polícia, ocorreu na quinta-feira, dia 30, na comunidade INPS, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O Portal Procurados também confirmou a informação.



O traficante que é abençoado e aparece no vídeo usando uma touca ninja seria o criminoso conhecido como T-Rex, um dos principais aliados de Marcos Vinícius dos Santos, o Chapola, chefe do tráfico do Morro do Dendê, também na Ilha do Governador. Naquele dia, o batalhão do bairro, com apoio do Bope (Batalhão de Operações Policiais) e do BAC (Batalhão de Ações com Cães) realizava uma operação. Na ação, três criminosos foram presos, mas T-Rex ou Chapola não foram encontrados.

Traficantes interromperam um culto evangélico para pedir que o pastor abençoe o chefe deles, no decorrer de uma operação policial. A ação ocorreu na Ilha do Governador, na favela do INPS.



No vídeo, um traficante interrompe o culto e diz: "Pastor, com todo respeito, nós tá passando por uma dificuldade, os cara tá querendo invadir a nossa comunidade. Nós queria uma oração para o nosso chefe aqui, porque o bagulho tá doido. Nós tá querendo uma ajuda de vocês aí, tá entendendo? A gente passa maior dificuldade na comunidade, mas ninguém respeita nós no bagulho, tá ligado? Tem como fazer uma oração aí, pastor?" (Sic), diz, enquanto alguns fiéis gritam "aleluia".





O religioso, que conduzia o culto, concorda em dar a bênção. Nesse momento, um dos homens, que vestia uma farda, entra com um fuzil e é repreendido por um comparsa. "Coé menor, atividade aí, com todo o respeito, vamos tirar a arma da igreja aqui". O homem que estava armado entrega o fuzil.



O pastor passa a abençoar o criminoso, enquanto os fiéis, alguns com crianças, passam a dar gritos de louvor.





Operação



Segundo a Polícia Militar, equipes atuaram nas comunidades Dendê, Guarabú, Bancários, Praia Da Rosa, Querosene, Parque Royal e Boogie Woogie e, com informações do Disque Denúncia (2253-1177), conseguiram prender acusados de tráfico de drogas, sendo um deles apontado como segurança do traficante Mario Henrique Paranhos de Oliveira, vulgo Neves, um chefes do tráfico do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.



A ação tinha como objetivo principal a busca de informações sobre o motorista de aplicativo, Thiago Gomes dos Santos, que é entregador de supermercados. Ele não é visto desde o dia 19 de maio, quando saiu para trabalhar, e desapareceu em uma viagem para o Complexo do Dendê. Segundo relatos de moradores, traficantes pertencentes à facção criminosa comandada por Chapola estariam envolvidos no desaparecimento do motorista.