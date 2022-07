Por conta do acidente, a linha 3 está temporariamente interrompida - Reprodução

Publicado 05/07/2022 17:31 | Atualizado 05/07/2022 18:14

Rio - Um homem foi atropelado por uma composição do VLT, nesta terça-feira (5), na altura da parada Camerino, linha 3, na frente ao colégio Pedro ll, na Avenida Marechal Floriano, no Centro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 15h20 para socorrer a vítima, identificada como Marcos, de 25 anos, que teria ficado embaixo dos trem.

Segundo a concessionária, a vítima foi encaminhada consciente ao Hospital Souza Aguiar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos foi encaminhado em estado grave, com escoriações no abdômen, sangramento intenso na cabeça e traumatismo craniano.



Por conta do acidente, a linha 3 está temporariamente interrompida. Em nota, o VLT afirmou que "segue no acompanhamento do caso para prestar eventual apoio necessário".