Durante as corridas profissionais de limpeza estarão prestando auxílio ao longo de todo o percurso - Divulgação

Publicado 09/07/2022 17:49 | Atualizado 09/07/2022 18:27

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio, preparou um planejamento operacional integrado para a Meia Maratona 21k/10k que acontece neste domingo (10). Serão mobilizados 72 garis divididos em equipes, trabalhando durante todo o evento. Os profissionais de limpeza estarão ao longo de todo o percurso, incluindo os pontos de hidratação, fazendo a remoção e coleta dos resíduos descartados por corredores e espectadores, a maior parte copinhos plásticos de água.

A prova de 10 Km terá largada e chegada no Aterro do Flamengo e a maratona 21Km terá a largada na Praia do Leblon e chegada no Aterro do Flamengo. A operação de limpeza atende, ainda, outros eventos esportivos que acontecerão no domingo. Ao longo de todo o trajeto, serão disponibilizadas 20 caixas metálicas de 1200 litros e 100 contêineres de 240 litros para facilitar o descarte correto do lixo.

Entre os equipamentos utilizados estão sopradores, para auxiliar o gari durante o serviço de varrição, varredeiras, pipas d 'água para lavagem das vias com água de reuso, hipoclorito e detergente, na noite deste sábado e logo após o eventos, e caminhões para remoção dos resíduos.

Segundo o presidente da Companhia, Flávio Lopes, o serviço de rotina está sendo feito com excelência pelos garis, com apoio dos novos equipamentos, garante áreas limpas e bem cuidadas sem necessidade de mutirões.

A Comlurb realizou a pré-limpeza e preparou o circuito que será utilizado pelos corredores fazendo a remoção de resíduos, manutenção de canteiros e jardins, retirada de pichações e de propaganda irregular, limpeza de placas de sinalização, manutenção e instalação de papeleiras, limpeza de resíduos flutuantes na região do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, com catamarã.